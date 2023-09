Céu amanhece escuro em cidades do RS e assusta moradores

438

Nuvens da cidade de Bento Gonçalves (RS), minutos antes do céu escurecer por completo na manhã deste sábado (23) (foto: (Reprodução/Twitter/@rlorenzin1909))

O céu amanheceu escuro em algumas cidades do Rio Grande do Sul neste sábado (23/9). A situação assustou moradores do estado, que compartilharam imagens e vídeos nas redes sociais mostrando as nuvens escuras e carregadas cobrindo o céu.

De acordo com o portal MetSul Meteorologia, o cenário foi formado devido ao deslocamento de um sistema de tempestades com nuvens carregadas. Foram atingidos os municípios dos vales do Rio Pardo e do Taquari, de Porto Alegre e da Serra Gaúcha, entre 9h e 11h da manhã.

Já em outras áreas do estado, a população enfrentou fortes temporais de granizo durante a madrugada. Bagé foi o município mais atingido. Segundo o MetSul, algumas residências foram danificadas por conta da queda dos granizos

Nas últimas semanas, o estado têm enfrentado fortes chuvas. O Rio Grande do Sul chegou a enfrentar um ciclone, que deixou 48 pessoas mortas. Mais de 359 mil foram atingidas, 20 mil ficaram desalojadas e 4 mil desabrigadas.



Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que as chuvas continuarão neste sábado. A previsão para o estado é de muitas nuvens e trovoadas isoladas, que devem se estender até a próxima semana.