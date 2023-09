Polícia quebra vidro de carro para resgatar cãozinho deixado preso; veja

438

Cachorrinho foi resgatado por policiais militares em Toledo, no Paraná (foto: (Reprodução/Twitter @NazareAmarga))

Policiais militares resgataram, nesta quarta-feira (20/9), um cãozinho preso no porta-malas de um carro estacionado em Toledo, no Paraná. Imagens mostram que os agentes tiveram de arrombar o veículo para pegar o cachorro.

O animal, que estava preso no carro, foi visto por um homem, que acionou a polícia para o resgate. Após o salvamento, a dona explicou que só havia deixado o animal no carro por "poucos minutos". Essa declaração, porém, é contestada pelo homem que acionou a polícia.

"O cachorro estava preso por cerca de uma hora e 20 minutos", disse ele. A mulher, então, tenta pegar o cachorrinho, mas é impedida por uma policial militar.

A reportagem tenta contato com a assessoria de comunicação da Polícia Militar do Paraná para apurar mais detalhes sobre o resgate e saber qual foi o procedimento adotado com a dona do cão. Até a última atualização da matéria, porém, não houve respostas.

Confira o vídeo: