Vídeo mostra aluno sendo atingido por bala ricocheteada em clube de tiro

Vídeo mostra momento em que aluno é atingido com tiro após bala ricochetear; veja (foto: (Material cedido ao Correio))

Um vídeo obtido pelo Correio mostra o momento em que Diego dos Santos Ribeiro, 36 anos, é atingido com um tiro em um clube de tiros de Planaltina (DF), após a bala ricochetear e voltar para o peito. O incidente ocorreu na tarde dessa quarta-feira (13/9).





Na filmagem, captada por uma câmera de segurança do local, Diego aparece posicionado no estande de tiros da área externa. O Correio apurou que ele estava a cerca de 9 metros de distância do alvo. A aula é acompanhada por um homem e uma mulher.





Depois de quase um minuto, Diego atira, momento em que a bala volta e atinge o seu peito. O tatuador consegue caminhar por alguns segundos, tenta sentar e cai ao chão. Os instrutores, que observam a cena, correm desesperados.



Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados para prestar socorro, mas Diego não resistiu aos ferimentos e faleceu.



À polícia, o presidente do clube afirmou que soube do ocorrido por volta das 15h e se colocou à disposição para auxiliar nas investigações. O fato foi registrado na 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Ao Correio, o clube Sniper esclareceu que está à disposição das autoridades.

Quem era



Diego era registrado como caçador, atirador e colecionador (CAC). Ele trabalhava como tatuador e body piercing no Paranoá. Nas redes sociais, fazia questão de publicar o resultado do serviço. O homem também era apaixonado pelo ciclismo e fazia trilhas em grupo.