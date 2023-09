Eclipse solar anular poderá ser visto em outubro no Brasil

Eclipse solar anular registrado em 20 de maio de 2012 nos EUA (foto: NASA/Bill Dunford)

Em 14 de outubro deste ano será possível observar um eclipse solar anular no Brasil. Segundo informações da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), o fenômeno cruzará as Américas do Norte, Central e do Sul e passará no norte do país antes de terminar ao pôr do sol no Oceano Atlântico.