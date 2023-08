Veículos customizados esbanjam cores, luzes e elegância sobre rodas

438

Deixando as ruas com mais cor, vida e estilo, os veículos personalizados se diferenciam no trânsito da capital federal e chamam a atenção por onde trafegam. Brasilienses buscando descontrair o caos e estresse do trânsito esbanjam criatividade e alegria na hora de customizar seus veículos — de motos e carros a caminhões e ônibus. O Correio Braziliense foi em busca de algumas histórias por trás dessas preciosidades repletas de cores vibrantes, iluminação e estilo sobre rodas.

Pantera cor de rosa

Carros personalizados como a limousine Pantera, de William Fagner, embelezam as ruas da capital federal (foto: (Fotos: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press))

Desfilando pelas ruas da capital, a limousine Pantera mostra toda sua classe e exuberância através da cor rosa em sua lataria e todo show de luzes na parte interna. O idealizador do projeto é William Fagner, 40 anos, que iniciou a personalização de carros com seu antigo fusca. "Tinha tampa de acrílico, coloquei para sair fogo na traseira, pintura personalizada", declara. O empresário, após se desfazer do seu fusca, buscou outra aventura no mundo da customização e, na pandemia, a ideia de fazer uma limousine com o amigo mecânico.

Com oficina especializada em personalização de automóveis e motos, Edilson Menezes dos Santos, 47, mais conhecido como Pardal, ganhou o apelido porque, assim como o personagem da Disney Professor Pardal, sempre gostou de inventar. "São muitas personalizações que faço aqui e são todas muito diferentes uma da outra. Cada cliente tem um gosto, uma assinatura diferente", destaca. Segundo o mecânico, o momento de pandemia enfraqueceu o movimento em sua oficina e foi a oportunidade ideal para realizar o projeto com William. "Os filmes Velozes e Furiosos despertaram mais interesse pela arte de modificar o carro e transformá-lo em algo diferente de tudo", explica.

Idealizando sua limousine para ser única em comparação com outras já existentes, William Fagner ousou. "Coloquei cor, as luzes no interior e o teto solar para inovar", pontua. O empresário já tinha o desejo de realizar eventos nela. "Fazemos aqui jantares românticos, despedidas de solteiro e diversas festas. A galera ama a Pantera", frisa. O morador de Águas Claras diz que, ao trafegar com sua limousine, todos os pedestres e veículos param para elogiar e tirar algumas fotos. "Onde passa chama a atenção. Como os vidros são todos mais escuros, o pessoal acha que tem algum famoso aqui dentro", pondera, aos risos.

De Mamonas a Falcão

Tendo seu primeiro fusca aos 19 anos, Basílio Santana Ribeiro, 45, já teve dez fuscas com diversas cores e personalizações diferentes. Há três anos com o Falcão, o veículo foi o escolhido pelo motorista pela cor chamativa e sua caracterização diferente já existentes no ato da compra. "Fiquei animado e fui colocando cada vez mais adereços nele", comenta. O comerciante batizou seu veículo em homenagem ao cantor Falcão Garcia — músico conhecido por seu estilo irreverente e cômico. "Coloquei leds externos de cor neon, que durante a noite chamam muita atenção pelas ruas. Eu costumo dizer que o fusca Falcão era primo da Brasília dos Mamonas Assassinas", diverte-se.

Voando baixo

Piloto profissional de Stunt/Wheeling — esporte radical praticado com motocicleta — Ed Garcia, 38, é o único representante do Distrito Federal no cenário nacional. Desde 2010 praticando o esporte, ele diz que, para o nível profissional, a personalização é necessária na moto. "Ela precisa ser feita por inteiro. Realizamos reforço de chassi, equipamentos de segurança, suporte de freio, freio auxiliar e reforço nas rodas", expõe.

A motocicleta do morador do Gama, após as personalizações, se transformou totalmente para a prática do esporte, não podendo trafegar no dia a dia no trânsito do Distrito Federal. Contudo, ao chegar nas competições e eventos, a kawasaki ninja modificada é sempre o centro das atenções. "No Moto Capital, todo mundo queria encostar e fazer fotos", lembra.

Personalização segura

Para realizar modificações em seu veículo, o motorista deve ficar atento há alguns passos para não infringir nenhuma regra. Segundo o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), para solicitar a autorização prévia, o proprietário deve apresentar o veículo original na entidade para análise prévia, sendo o retorno agendado pela vistoria já com as modificações solicitadas. Após esse processo, as notas fiscais das peças e serviços devem ser apresentadas, além de outros documentos exigidos na legislação, a depender da alteração realizada. O órgão encaminha ao Inmetro para a emissão do certificado de segurança veicular, posteriormente ao atendimento para emissão do novo documento, já com as modificações regularizadas.

Por José Augusto Limão, estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti