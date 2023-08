Onda de calor: alerta de 'perigo potencial' para 20 estados

438

Tempo seco e calor deve perdurar no Distrito Federal nesta quinta- feira (10/8) (foto: (Ed Alves/ CB))

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial à saúde devido à onda de calor que assola o Brasil, em meio ao inverno. De acordo com o órgão, 20 estados estão na rota das temperaturas altas e o alerta é válido até, pelo menos, esta sexta-feira (25/8).



As previsões do Inmet preveem temperaturas até 5ºC acima da média para essa época do ano. Esses alertas, conforme o instituto, são considerados de "situação meteorológica potencialmente perigosa" e apresentam "leve risco à saúde".



Estados

Os estados de Sergipe e Alagoas são os únicos do Nordeste que não serão aingidos pela onda de calor. No Norte, além do Acre, Amapá e Roraima também escaparam do alerta sobre os riscos potenciais das altas temperaturas.



Na mesma linha que esses estados, o Inmet previu que Santa Catarina e Rio Grande do Sul não deverão registrar altas temperaturas. Nesses estados, segundo o alerta do instituto, deverá ocorrer tempestades.



Diferente dos colegas do Sul, o Paraná foi apontado como mais um estado com "risco potencial" de ondas de calor devido às temperaturas elevadas.