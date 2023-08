Aposta de Minas acerta as seis dezenas da Mega-Sena

438





Além do novo milionário uberabense, mais três apostadores cravaram as seis dezenas da Mega-Sena deste sábado, que estava com um prêmio total acumulado de R$ 116 milhões.





Curiosamente, dois dos quatro jogos vencedores foram feitos em uma mesma lotérica da cidade de Sinop, no Mato Grosso. O quarto sortudo foi de Fortaleza. Cada um levou também R$ 29 milhões.





Mais 404 apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e levaram a quina, cujo prêmio ficou em R$ 23 mil. Segundo a Caixa, 21.667 apostadores ganharam, cada, R$ 613,76 por acertar quatro das seis dezenas do Concurso 2620.





Os números sorteados neste sábado (16/8) foram: 04 - 06 - 13 - 21 - 26 - 28. O próximo sorteio será no na quarta-feira (16/8), com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.