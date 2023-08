Morre a colunista Dad Squarisi, aos 77

432



Brasília – Morreu, ontem, em Brasília, a escritora, professora de português e jornalista Dad Squarisi, aos 77 anos. Ela não resistiu às complicações de um câncer. Referência na língua portuguesa e no jornalismo, Dad adotou o Brasil e Brasília como lar, e ensinou gerações a escrever e a se comunicar melhor, com a generosidade e a destreza características dos maiores mestres.





Dad Abi Chahine Squarisi nasceu em Chekka, no Líbano, em 1946. A família se mudou para o Brasil depois de o pai sair derrotado da luta pela independência libanesa. Antes disso, Dad morou em países como França, Espanha e Argentina, o que lhe permitiu aprender diversas línguas. Além do português e do árabe, ela dominava o francês, o inglês e o espanhol.





O primeiro estado em que viveu no país foi o Rio Grande do Sul. Como tinha problema de asma grave, o médico recomendou a mudança para um local seco, e os pais da jornalista escolheram Brasília. Na capital, ela cursou letras na Universidade de Brasília (UnB) e atuou como professora no Instituto Rio Branco por mais de uma década antes de passar no concurso para consultora legislativa do Senado Federal.





Há 30 anos, foi convidada pelo então diretor de Redação do Correio Braziliense, Ricardo Noblat, para revisar a primeira página do jornal. “Noblat, diretor de Redação da época, falava que se o leitor visse um erro na capa do jornal, desistiria de comprá-lo”, lembrou Dad em entrevista ao Podcast do Correio especial de 63 anos de Brasília. Poucos anos depois, tornou-se editora de Opinião do jornal. Dad era ainda colunista do Estado de Minas e autora dos manuais de redação dos dois jornais, ambos dos Diários Associados.





Foi ainda comentarista da TV Brasília e concluiu especialização em linguística e mestrado em teoria da literatura. Machado de Assis, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa estavam entre os autores favoritos.





Dad escreveu para adultos e para crianças; para técnicos e para leigos; brasileiros e estrangeiros; jornalistas, professores, concurseiros… A relação de públicos e de livros publicados é imensa, ultrapassa as dezenas. Em sua sala, por e-mail, mensagem, carta ou ligação, deixava as portas abertas para esclarecer dúvidas sobre o idioma que aprendeu a amar.





O Blog da Dad é um dos mais completos repositórios de dicas de língua portuguesa. Ao digitar a sua dúvida nos mecanismos de busca ao lado do nome Dad Squarisi, a resposta clara e didática certamente aparecerá. O velório de Dad será hoje, no Campo da Esperança, das 15h às 17h.