Mega-Sena acumula e vai a R$ 115 milhões; nove apostas de MG batem na trave

Mega-Sena acumula novamente, e prêmio sobe de R$ 75 milhões para R$ 115 milhões no sábado (12/8) (foto: Caixa/Divulgação)

Ninguém acertou os seis números da Mega-Sena 2619, sorteada nesta quarta-feira (9/8) pela Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio principal subiu de R$ 75 milhões para R$ 115 milhões no concurso 2620, a ser realizado no sábado (12/8).