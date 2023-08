Estrangeiro é preso em SP com 312 celulares: 'Maior receptador do país'

438

Polícia apurou que 64 dos celulares recolhidos tinham registros de queixa de roubo e furto (foto: Polícia Civil de São Paulo/Divulgação) Um homem de Guiné-Bissau, na África, foi preso pela Polícia Civil em São Paulo nessa terça-feira (8/8). Segundo as autoridades, ele é o “maior receptador de celulares do país” e foi detido em cumprimento a mandados de busca e apreensão em dois imóveis na região central, quando 312 aparelhos de telefone foram apreendidos.













Estudante de psicologia é preso suspeito de estuprar mais de 300 crianças



Amadou Diallo foi preso a poucas quadras da Cracolândia — região onde ele também estaria fomentando o tráfico de drogas — por policiais da 1ª Delegacia de Polícia de Investigação sobre Roubo e Latrocínios (1ª DISCCPAT) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Audiência de custódia nesta quarta-feira (9/8) deve decidir o futuro de Diallo.

Vítimas mortas ou gravemente feridas

Parte dos crimes aconteceram com emprego de violência. “Os policiais já investigavam roubos de celulares em que as vítimas foram mortas ou gravemente feridas. Durante as apurações, os investigadores prenderam os autores dos crimes e outros receptadores que identificaram o suspeito preso nesta terça”, disse o Governo de São Paulo, em nota.





Durante as buscas, a polícia encontrou mochilas com celulares e computadores ligados, além de aparelhos conectados por cabos. A estrutura era utilizada para o desbloqueio dos aparelhos e acesso aos dados das vítimas.



O acusado, que já possuía em seu desfavor mandado de prisão preventiva em aberto, foi conduzido à delegacia para o registro do flagrante pelo crime de receptação qualificada, permanecendo preso à disposição da Justiça.





Prisões na Cracolândia

Outra equipe da Polícia Civil, em operação conjunta, fez uma operação na Cracolândia nessa terça-feira, que resultou na prisão de oito pessoas presas. Com um deles, que já tinha passagens por roubo e receptação, foram apreendidos 100 quilos de cocaína. Outro acusado, ligado a uma facção criminosa, suspeito de liderar a venda de entorpecentes na região, impondo regras aos outros traficantes, também foi capturado.