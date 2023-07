Ninguém acerta os seis números da Mega: 24 apostas de Minas são premiadas

438

(foto: CEF/Divulgação )





Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2611 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (15). Vinte e quatro apostas de Minas Gerais acertaram cinco números. Três apostas com sete números vão ganhar R$ 50.868,44 e o restante - com seis números - vão levar R$ 25.434,22. Os mineiros premiados são de: Alto Jequitibá, Belo Horizonte (2), Betim (2), Carmo do Rio Claro, Coronel Fabriciano, Guaranésia, Ipatinga, Itabira (3), Itajubá, João Monlevade, Malacacheta, Oliveira, Padre Paraíso, Pedro Leopoldo (2), Ponte Nova, Sabará, São Lourenço, Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia.

Foram 9.213 apostas premiadas na quadra. Cada apostador vai ganhar R$ 702.

Outras loterias:

Timemania 1963 - R$ 2,8 milhões

O concorrente preenche 10 números de 01 a 80. É necessário que sete sejam sorteados.