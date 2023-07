438

João de Deus é condenado a 100 anos de prisão em três novos processos (foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil)) O medium João Teixeira de Faria, o João de Deus, foi condenado, nesta segunda-feira (10/7), em mais três processos que somam pena de quase 100 anos de prisão. As condenações são pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude contra oito mulheres, entre os anos de 2010 e 2018. O Justiça também determinou o pagamento de indenização por danos morais às vítimas, em valores de até R$ 100 mil.





Com a nova condenação, as penas de João de Deus já somam 370 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão. O Ministério Público também aguarda sentença para outros quatro processos contra o médium . A defesa do ex-líder da Casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO), nega que ele tenha cometido qualquer violência sexual, e recorre de todas as sentenças.

João de Deus foi preso em dezembro de 2018 após as denúncias virem à tona no programa "Conversa com Bial" e no jornal "O Globo". Por conta da pandemia de covid-19, ele foi liberado, em março de 2020, a cumprir prisão domiciliar. Desde então, ele usa tornozeleira eletrônica e está proibido de se comunicar com testemunhas e vítimas envolvidas no processo. Atualmente o réu está condenado a 370 anos, 9 meses e 15 dias de prisão. As sentenças aguardam julgamento de recurso.





