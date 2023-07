Lotofácil: aposta de MG crava 15 dezenas e leva prêmio de R$ 800 mil

438

Aposta feita em MG acertou as 15 dezenas do concurso 2853 da Lotofácil (foto: Caixa/Divulgação) R$ 823.095,45 ). O prêmio só não vai ser maior porque houve um outro ganhador, de Ribeirão Preto-SP, que também cravou as 15 dezenas e levará o mesmo valor. Uma aposta de Frutal acertou as 15 dezenas da Lotofácil 2853. O sortudo vai receber mais de R$ 800 mil (). O prêmio só não vai ser maior porque houve um outro ganhador, de Ribeirão Preto-SP, que também cravou as 15 dezenas e levará o mesmo valor.

Confira as dezenas da Lotofácil: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 823.095,45

14 acertos:316 apostas ganhadoras, R$ 1.560,43

13 acertos: 14.372 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos: 113.923 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos: 625.680 apostas ganhadoras, R$ 6,00





As apostas devem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país. Para apostar pela internet, é necessário ser maior de idade, fazer um cadastro no site da Caixa Econômica Federal e preencher o número do cartão de crédito.

Leia: Lotofácil 2853, Quina 6179 e outras loterias: veja números sorteados (3/7)

Como jogar na Lotofácil

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00, e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, às 20h.





O apostador deve marcar de 15 e 20 dezenas, dentre as 25 disponíveis no cartão (veja valores abaixo), e ganha se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 delas.





15 números - R$ 3,00

16 números - R$ 48,00

17 números - R$ 408,00

18 números - R$ 2.448,00

19 números - R$ 11.628,00

20 números - R$ 46.512,00





Se quiser, o jogador pode deixar que o sistema escolha os números para ele por meio da “Surpresinha”, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da “Teimosinha”.





Se não houver ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos. Sempre confira o seu bilhete de aposta.





Probabilidade

De acordo com a Caixa, a chance de um jogo simples cravar os 15 números é de 1 em 3.268.760. Com 20 números, a probabilidade chega a 1 em 211.





15 números - 1 em 3.268.760

16 números - 1 em 204.298

17 números - 1 em 24.035

18 números - 1 em 4.006

19 números - 1 em 843

20 números - 1 em 211

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00).



Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.