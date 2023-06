Quina de São João: saiba quanto custa para apostar

O Sorteio da Quina de São João, com prêmio estimado em R$ 200 milhões, será realizado no próximo sábado (24/6). Veja abaixo algumas curiosidades sobre esta modalidade e saiba quanto custa o valor da aposta.

A Quina de São João é uma loteria especial realizada anualmente no Brasil. Ela foi criada com o intuito de celebrar as festividades juninas, especialmente o dia de São João, que é comemorado em 24 de junho.