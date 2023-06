OAB vai investigar advogada que disse adorar crimes passionais

438

Advogada Élida Fabrícia (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou por meio de nota que vai investigar a advogada criminalista Élida Fabrícia, que disse em um vídeo publicado nas redes sociais nessa segunda-feira (12/6) que "adora crimes passionais".





Na publicação feita em referência ao dia 12 de junho, Dia dos Namorados, a mulher, que também é advogada de carreira da Caixa Econômica Federal, afirma que a data a faz pensar nesses tipos de crime.





"Adoro quando chega aquele processo quentinho, gostosinho bem formado com um crime passional. São os tipos de crime mais interessantes para a gente trabalhar no tribunal do júri", afirmou ela na postagem do Instagram. Ao final, ela complementa as falas dizendo: "Dia dos namorados combina com crime passional, não faz isso, mas se fizer me liga".





Diante da repercussão negativa, o vídeo foi removido das redes sociais. Pelos stories do Instagram, a advogada postou uma foto com os dizeres "Censura" em cima do vídeo e escreveu: "Como de costume, a Advocacia Criminal sendo criminalizada...".





A postagem também inclui uma enquete onde ela questiona "Alguém aqui gosta de trabalhar", com as opções de resposta como "Adoooro", "Não gosto" e "Prefiro que caia do céu".

Élida Fabrícia

Em 2021, Élida foi eleita para o Conselho Federal da OAB Secção Piauí (OAB-PI) e, em 27 de abril de 2022, foi nomeada presidente da Comissão Especial do Tribunal de Júri do Conselho Federal da OAB.





O Correio tentou contato com a advogada por meio das redes sociais para escutar o posicionamento dela sobre a postagem do vídeo. O texto será atualizado mediante resposta.

Resposta da OAB

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional informou, por meio de nota, na noite desta terça-feira (13/6), que investigará a publicação de Élida. Leia na íntegra:





"O Conselho Federal da OAB determinou aos órgãos competentes dentro da instituição que instaurem procedimento para apurar possível infração ético-disciplinar por parte da advogada Élida Fabrícia, em decorrência do conteúdo de vídeo publicado por ela em rede social.





A advogada, que é conselheira federal da OAB pelo Piauí, comunicou ao presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, que pedirá afastamento do cargo ainda na noite desta terça-feira (13/6).





Segundo Simonetti, “a OAB repudia o estímulo à prática de crimes e tem atuado concretamente em defesa das mulheres, combatendo qualquer violência de gênero”. Ele diz ainda que a conselheira federal terá acesso à ampla defesa e ao contraditório".





Nota da Seccional do Piauí (OAB-PI)

A Seccional do Piauí da OAB (OAB-PI) também se manifestou sobre o caso. Por nota, o conselho repudia as falas de Élida e reforçou que as falas da advogada "não corresponde com o pensamento da instituição". Leia a nota na íntegra:





"A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, informa que o vídeo veiculado nas redes sociais pela Conselheira Federal Élida Fabrícia, não corresponde com o pensamento da instituição.





A instituição, através de todos os seus membros e membras, é reconhecida por trabalhar para combater as violências, especialmente a violência contra mulher infelizmente ainda tão frequente em nosso Estado.





A OAB-PI enfatiza que Advogados e Advogadas trabalham em função da Justiça no respeito aos direitos e são importantes atores na prevenção de crimes de maior proporção.





A OAB-PI informa que a Corregedoria da OAB-PI e o Tribunal de Ética darão ciência ao Conselho Federal, a quem compete apurar o caso".