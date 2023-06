Djavan revela fraude de golpista que se passa por ele para acesso a camarim

438

"Atenção! Está rolando na praça um golpe onde o criminoso se passa pelo Djavan e cobra para um encontro no camarim", diz o comunicado. (foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Djavan, 74, expôs uma tentativa de golpe em seu nome. O golpista se passa pelo cantor para possibilitar um acesso ao camarim. O cantor fez o aviso em uma publicação no Instagram. No post, Djavan explica que o criminoso cobra para esse encontro no camarim.





"Atenção! Está rolando na praça um golpe onde o criminoso se passa pelo Djavan e cobra para um encontro no camarim", diz o comunicado. O comunicado no post pede ajuda para denunciar o golpe.

"Isso é falso! Por favor, nos ajudem a denunciar! O passo a passo está no vídeo! Só acreditem em informações postadas nas páginas oficiais do Djavan! O link da página do criminoso está nos stories!".

O cantor segue em turnê com o espetáculo D Tour na Europa. Djavan esteve em Portugal, realizando apresentações em Lisboa e Porto, mas, agora, seguiu para Estocolmo, na Suécia, onde fará um show pela primeira vez na carreira.