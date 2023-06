Quina de São João: como apostar e qual a premiação

438

Apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou no site da Caixa (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Valendo R$ 200 milhões, a Quina de São João está atraindo apostadores de todo o Brasil, entusiasmados com a possibilidade de ficar milionário. O sorteio vai acontecer no dia 24 de junho, dia de São João, e pode ser acompanhado ao vivo pelos sites do Portal UAI e Estado de Minas e canal da CAIXA no YouTube, a partir das 20h.





Esta modalidade de jogo não acumula, portanto, caso não haja um ganhador com 5 números, o prêmio irá para acertadores de 4 números e assim por diante. As apostas podem ser realizadas até as 18h do dia do sorteio.

Como apostar





Para participar do jogo, é necessário escolher entre 5 e 15 números dos 80 disponíveis. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas, no site ou no aplicativo das Loterias Caixa. O valor mínimo para participar é de R$ 2,50.





O apostador também pode optar pela Surpresinha, em que o sistema escolhe os números automaticamente. Além disso, ainda é possível participar do Bolão da CAIXA. Nele, os apostadores devem formar um grupo, escolher os números desejados, determinar a quantidade de cotas e apostar em um dos locais disponíveis. Nesta modalidade, cada participante pode resgatar a sua parte individualmente.





Os bolões da Quina têm um valor mínimo de R$ 12,50, e cada cota deve ser de pelo menos R$ 3,50, sendo possível realizar um bolão com no mínimo duas e no máximo 50 cotas.





Caso não haja ganhadores na faixa principal, com acerto de 5 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante, de acordo com as regras da modalidade. As apostas podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no aplicativo Loterias CAIXA e no portal Loterias CAIXA.

Além disso, o apostador pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas, basta solicitar ao atendente a quantidade desejada e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.