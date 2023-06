Deportações de brasileiros dos EUA ultrapassam 8 mil em 4 anos

438

Mais de 90 pousos ocorreram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. (foto: Edesio Ferreira/EM)

Apesar das poucas alterações na política migratória americana, o total de brasileiros deportados dos Estados Unidos atingiu a marca de 8.408 no período de quatro anos. De acordo com a Polícia Federal, ocorreram 94 pousos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, entre janeiro de 2020 e maio de 2023.









Leia: Avião com 45 brasileiros deportados chega hoje a Confins A maioria dos indivíduos detidos ao tentar ingressar ilegalmente nos Estados Unidos é do sexo masculino, com idade entre 20 e 40 anos, mas também há registros de famílias inteiras, incluindo crianças, em situação irregular. A situação não demonstra grandes mudanças desde a eleição de Donald Trump, que intensificou a fiscalização nas fronteiras, prática que continua sob a gestão do democrata Joe Biden.



Em 2020, houve 1.145 deportações; em 2021, o número aumentou para 2.150; e em 2022, saltou para 4.516 migrantes ilegais. Muitos brasileiros relatam ter sofrido maus-tratos por parte das autoridades federais americanas, e alguns afirmam ter sido obrigados a viajar algemados por horas. Enquanto isso, o governo federal brasileiro havia eliminado a exigência de visto para americanos, sem reciprocidade, mas o presidente Lula revogou a medida em maio.





Na última segunda-feira (5/6), a Polícia Federal prendeu três pessoas suspeitas de participação em um esquema de migração ilegal para os Estados Unidos. Os envolvidos chegavam a pagar até US$ 25 mil para facilitar a entrada no país, mas muitos acabaram sendo deportados.