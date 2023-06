Divulgação de companhia aérea britânica no Brasil é criticada

438

A forma com que a publicidade destaca o perfil brasileiro incomodou as pessoas nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes sociais ) A companhia aérea Virgin Atlantic Airlines, do Reino Unido, anunciou nessa segunda-feira (5/6) sua primeira rota entre Londres e São Paulo. Com um vídeo estrelado pela atriz brasileira Juliana Paes, a empresa divulgou a novidade, mas nas redes sociais o roteiro da apresentação não agradou o público.

New city, new country, new continent %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7



We're so excited to be flying to São Paulo, Brazil. Home of samba, caipirinhas, beaches, beautiful natural wonders and rich architectural history. The first flights take off 13 May 2024 and go on sale in August. Viva! pic.twitter.com/dGOot4WvKf %u2014 virginatlantic (@VirginAtlantic) June 5, 2023





No vídeo é possível ver os personagens, entre eles a atriz, no interior de um avião. Ela e um tripulante de bordo com roupas características de carnaval, dançando ao som de uma música agitada. Em um momento, o texto indica para os passageiros “ouvir o samba”, no entanto, o instante é representado por maracas. Entre diversos pontos, esse se destacou entre as críticas do público.





“A energia caótica desse vídeo: “listen to samba” ao som de mariachi, carnaval, maracas, Juliana Paes e descrição do Rio de Janeiro, pra vender voo para São Paulo. Roteiro: ChatGPT 4.” disse uma pessoa no Twitter.

São tantas camadas neste vídeo..

- Juliana Paes (alguém avisa?!)

- Maracas

- Praia e belezas naturais em SP

- A roupa e o gingado do mocinho



Parabéns, @VirginAtlantic, viralizou no Brasil como um dos maiores erros de marketing da história %uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F%uD83D%uDC4F https://t.co/vT6xlNnFAl %u2014 Helô (@Heloukka) June 6, 2023

Perdeu tudo! Juliana Paes aposta todo seu dinheiro na Blaze e tem que fazer comercial mega estereotipado sobre o Brasil https://t.co/3CiBpgPzxd %u2014 zabela%u2728 (@zabelices_) June 6, 2023

A energia caótica desse vídeo:

%u201Clisten to samba%u201D ao som de mariachi, carnaval, maracas, Juliana Paes e descrição do Rio de Janeiro, pra vender voo pra São Paulo.

Roteiro: ChatGPT 4. https://t.co/tae9XGrgkU pic.twitter.com/eCQSMrYDuQ %u2014 Viúva Ficta (@viuvaficta) June 6, 2023

Resultado inesperado

A forma com que a publicidade destaca o perfil brasileiro incomodou as pessoas nas redes sociais, que consideraram conteúdo estereotipado. Com a repercussão negativa, a atriz explicou que o anúncio foi planejado para ser cômico e estava pronto antes da pandemia.





“A ideia era justamente zoar com esses estereótipos, fazer algo bem absurdo. Topei a brincadeira por isso. Mas depois de todos esses anos, o resultado não ficou como esperado… uma pena, porque essa gravação foi bem divertida”, disse Juliana Paes em seu perfil no Twitter.

A ideia era justamente zoar com esses esteriótipos, fazer algo bem absurdo. Topei a brincadeira por isso. Mas depois de todos esses anos, o resultado não ficou como esperado%u2026 uma pena, pq essa gravação foi bem divertida. %u2014 Juliana Paes (@julianapaes) June 6, 2023