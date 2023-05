Diários Associados têm nova presidência

(foto: Divulgação) Em assembleia realizada ontem, os integrantes do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados aprovaram por unanimidade mudanças em seu comando. Josemar Gimenez de Resende foi eleito presidente da Comissão Plenária dos Diários Associados. Na assembleia, também por unanimidade, Guilherme Augusto Machado foi eleito presidente da Comissão Executiva do Condomínio. Na Comissão Plenária, Camilo Teixeira da Costa Filho é o novo vice-presidente e Leonardo Guilherme Lourenço Moisés assume como secretário-geral. Joaquim Tarcísio de Paula Freitas foi escolhido como cabecel, o condômino que representa os demais em interesses do grupo.



Josemar Gimenez destaca o momento importante do país e dos Diários Associados. “O momento é de união e muito trabalho. É preciso crescer para enfrentar os desafios que temos pela frente", diz o novo presidente da Comissão Plenária dos Diários Associados.



Ele ressalta a força do grupo. “Temos ativos e marcas muito fortes, com credibilidade e relevância. Neste momento, é imprescindível buscar parcerias para nos consolidar ainda mais", afirma. “Existe um legado nos Associados. Foi assim no advento da televisão, rádio e internet. Vamos ser ainda mais fortes. A informação é a nossa matéria-prima. Aliada à transparência, podemos conquistar muito mais”, acrescentou.



Para Guilherme Machado, os Diários Associados vivem uma nova etapa de sua história. “Se inicia um novo tempo de muita união e trabalho. Nossos veículos tradicionais são fortes e de muita credibilidade. As marcas no digital, além de já consolidadas, vêm mostrando crescimento exponencial”, ressalta.



Machado, novo presidente da Comissão Executiva do grupo, afirma que os Diários Associados estão confiantes de sua capacidade de avançar. “Em um mercado extremamente aberto a parcerias e avanços tecnológicos nos sentimos bastante confiantes”, aponta.



Na assembleia, os condôminos aprovaram mudanças no comando das principais empresas do grupo. No Associados Minas, Josemar Gimenez vai assumir a presidência. Ele já é presidente da rádio Tupi, do Rio de Janeiro e permanecerá na direção da emissora. No Correio Braziliense, Guilherme Machado assume como presidente. Leonardo Moisés foi indicado como vice-presidente.



Guilherme Machado fala de sua missão no comando do Correio. “Agilidade, parcerias e avanços tecnológicos serão nossas principais diretrizes. Dirigir as empresas do nosso grupo no Distrito Federal, com destaque para o nosso Correio Braziliense, me energizam e motivam a romper barreiras e perpetuar essa marca patrimônio do Brasil e de Brasília. Com este valoroso time de colaboradores que a cada dia me comprovam mais comprometimento e força para vencer desafios, assumo com tranquilidade”, ressalta.



Fundado por Assis Chateubriand, o Grupo Diários Associados completará cem anos em outubro do próximo ano. Dono dos jornais Estado de Minas e Correio Braziliense e de meios em diversas mídias, além de empresas de apoio às suas atividades, o grupo teve início com a aquisição, em 1924, do diário carioca O Jornal por Chateaubriand. Chegou contar com mais de 100 veículos de comunicação, entre jornais, revistas, emissoras de rádio e de TV e agência de notícias.