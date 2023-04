Gil do Vigor reforça crítica a Gol após mulher negra ser retirada de voo

Na madrugada deste sabado (29/4), Samantha Vitena foi expulsa de um voo da Gol sem muitas explicações (foto: Reprodução/Redes Sociais) O ex-BBB e influenciador Gil Do Vigor reforçou a crítica a Gol Linhas Aéreas, após uma mulher negra ser expulsa de um voo sem maiores explicações, na madrugada deste sábado (29/4). Ele lembrou de um episódio em que a própria irmã, Janielle Nogueira, foi destratada por funcionários da empresa e cobrou um pronunciamento.









‘Eles podem vender dois assentos por preço distintos e fica quem pagou mais? É leilão e não me informaram?? E sim, É O QUE PARECE! Queremos um pronunciamento da

@VoeGOLoficial”, disse.



Quase dois anos atrás minha irmã Janielle era HUMILHADA por esta mesma empresa aérea ao ser obrigada a sair de seu assento pois um outro homem havia comprado o mesmo assento e ele chegou DEPOIS mas ao invés de colocarem ele em outro assento, obrigaram ela a SE LEVANTAR alegando... https://t.co/m16Q9ZYrmN — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 29, 2023





Questionado por um internauta se ele não processou a Gol, Gil respondeu que o episódio foi logo depois de sua saída do BBB, mas na época sua família apenas deixou de lado, apesar de sua mãe ter feito um vídeo. “Foi assim que sai do BBB e por pouco não fiz escândalo. Quando lembro sinto tanta raiva! Mas devido a tudo que estávamos vivendo, apenas deixamos. Chegamos a expor e mainha fez até vídeo revoltada na época”, explicou.

Jovem negra é expulsa de voo

Nesta madrugada, Samantha Vitena foi expulsa de um voo da Gol sem muitas explicações. O vídeo da mulher revoltada viralizou nas redes sociais e causou indignação nos internautas. Nas gravações a jovem é vista questionando o motivo de estar sendo retirada do avião, mas três homens que a abordaram alegam que foi "ordem do comandante".





Nos vídeos, a jovem diz que a companhia aérea pediu que ela despachasse a mochila "por falta de espaço". Por estar portando um notebook, ela preferiu não despachar, argumentando que o objeto "ficaria em pedaços". Com isso, ela guardou a bolsa no bagageiro, com a ajuda de outros passageiros.





Em nota, a companhia afirmou que a “cliente não aceitou a colocação da sua bagagem nos locais corretos e seguros destinados às malas e, por medida de segurança operacional, não pôde seguir no voo”.