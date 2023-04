Vídeo: perito do caso PC Farias ameaça de morte ex-mulher e urina em Bíblia

Janinne Jasem, ex-mulher do perito criminal aposentado e professor da Universidade de Campinas (Unicamp) Ricardo Molina, decidiu contar o drama do fim do relacionamento do casal em um vídeo nas redes sociais. Durante o relato, ela exibe cenas de ameaças do ex-marido. Entre elas, Molina aparece urinando em uma Bíblia para atacar a religião da ex-mulher.





O perito é conhecido por sua atuação em casos famosos, como a morte de PC Farias e o massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará.





Em um dos vídeos publicados por Janinne no Instagram, ela faz um longo relato sobre o fim do relacionamento do casal. O objetivo, segundo ela, é deixar um alerta para outras mulheres.





"Eu realmente temo contra a minha vida e o que ele é capaz de fazer. Eu tenho pesadelos de que eu estou sendo assassinada, sequestrada. Eu não saio de casa se o meu namorado não estiver junto", disse nas redes sociais. "Mesmo conhecendo a lei, eu ainda temo que a justiça não seja feita."

Perito Ricardo Molina em entrevista sobre o caso Vladmir Herzog (foto: Luis Tajes/CB - 21/10/2004)







Ameaças e xingamentos





Entre as imagens exibidas pela ex-mulher no vídeo, Molina aparece chutando e quebrando uma porta de vidro. A mulher é xingada de 'piranha', 'vagabunda', 'interesseira' e 'traidora'.





"Você é maluca. Eu vou dar um pé nessa porta. Eu vou te matar, eu quero que você morra", afirma o perito. "Você vai morrer e eu vou no teu velório. Vou mijar em cima da tua cova."

Em outro momento, ele joga roupas e pertences da mulher pela janela. Um áudio com outra ameaça de morte também é exibido. Além disso, Molina aparece em uma sala com manchas de sangue no chão e sofá e urina em uma Bíblia para, segundo a ex-mulher, atacar a religião dela.





Traição e surto





O perito confirmou a veracidade dos áudios e vídeos publicados pela ex-mulher nas redes sociais. O casal está separado desde outubro do ano passado, quando ela denunciou o caso para a Polícia Civil de São Paulo.





Molina, porém, diz que nunca houve ameaças à integridade física da mulher e que nunca encostou "um dedo nela".





“Nesse vídeo não há nenhuma ameaça à integridade física. Você encontra "desejo que ela morra", porque eu estava desejando mesmo”, afirmou em entrevista a O Globo.

“Eu estava trancado em casa, só queria que ela fosse embora. Se ela diz que aquilo era uma ameaça, por que ela não foi embora? Se ela já estava do lado de fora. Permaneceu no local de suposta ameaça só para me filmar. Quem está ameaçado corre, vai embora”, completa.





O perito alega ainda que a ex-mulher mantinha um caso extraconjugal. Ela nega.





“Ela me fez alugar um novo apartamento caro, comprar passagem para Paris e continuava me traindo. Qual pessoa continuaria calma? Eu falava para ela "vai embora, eu quero que você morra sua f...". Falei mesmo. Estava me traindo descaradamente, me fazendo de palhaço”, afirmou.





“Eu perdi mesmo o controle. Espécie de surto, estava com ódio mortal dela, mas não encostei a mão nela. Tanto que fechei a porta da sala até para me proteger, porque ela já tinha me atacado no carro. Eu nunca encostei o dedo nela.”