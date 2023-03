Justiça determina que imobiliária QuintoAndar suspenda taxas a locatários

Termo de Ajustamento de Conduta foi oferecido à empresa com o objetivo de chegar a uma solução extrajudicialmente, mas não houve acordo (foto: Divulgação) A Justiça determinou que a imobiliária QuintoAndar suspenda imediatamente a cobrança de taxas aos locatários – ou candidatos à locação de imóveis – referentes aos serviços de reserva sob pena de multa de R$ 1 mil por cada infração. A decisão liminar é da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, em atendimento à Ação Civil Pública (ACP) proposta pelo Ministério Público.

Ainda conforme o MPRJ, um Termo de Ajustamento de Conduta foi oferecido à empresa com o objetivo de chegar a uma solução extrajudicialmente. “No entanto, não foi possível a obtenção de um acordo”.

Ao decidir, a juíza Elisabete Franco Longobardi considerou que as taxas de serviço e reserva contrariam o artigo 22, inciso VII, da Lei 8.245/91, já que essas cobranças são devidas ao locador – ou seja, quem contrata a imobiliária – e não ao locatário.

A Justiça ainda vai apreciar outras ponderações do MPRJ na ACP, que requer a condenação da imobiliária em danos morais e a devolução em dobro aos inquilinos dos valores pagos irregularmente, sob pena de multa diária de R$ 10 mil, caso descumpra a decisão judicial. O documento também pede danos materiais e coletivos no valor de R$ 1 milhão.

Procurada pela reportagem, o QuintoAndar disse, por meio de assessoria, que cumpre a legislação. Conforme a empresa, os valores recolhidos são revertidos e empregados no desenvolvimento e na manutenção de soluções tecnológicas.

Leia na íntegra:

“O QuintoAndar esclarece que todas as suas práticas cumprem a legislação brasileira, incluindo as taxas de reserva e de serviço cobradas de nossos inquilinos, que estão de acordo com a lei e são apresentadas de forma transparente em nossos termos de uso e em nossos conteúdos. Os valores recolhidos com essas taxas são revertidos e empregados no desenvolvimento e na manutenção de soluções tecnológicas que facilitam a vida de nossos inquilinos. Reforçamos nosso compromisso em contribuir com a discussão sobre o tema e informamos que já apresentamos um recurso pedindo a reversão dessa decisão liminar”.