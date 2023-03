Delivery de currículo: homem cumpre promessa e ajuda quem precisa trabalhar

A criatividade para entregar currículos (foto: Arquivo Pessoal) Max Weber é considerado um dos fundadores da Sociologia e foi ele quem disse que o trabalho dignifica o homem. Há mais de 20 anos, o administrador Kaká D’Ávila, da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, leva essa frase como um lema. Ele trabalha para levar dignidade ao maior número de pessoas possível.

Com uma mochila de entrega usada por motoboys, munido da sua bike e uma ideia na cabeça “delivery de currículos: deixe seu currículo aqui, que eu o deixo por aí", Kaká D’Ávila arrecada currículos e distribui para empresas que estão precisando de trabalhadores.

Para as mulheres, Kaká inventou a "bike delas", um incentivo para que as mulheres se jogassem no mercado de trabalho sem medo. Haja criatividade! E ele tem de sobra. “Já criei a geladeira do desempregado, que tinha alimentos, roupas para entrevista de emprego e dica de vagas. Segundo Kaká, nesses 20 anos foram tantas ações que nem ele mesmo consegue mais se lembrar de todas.

O currículo delivery veio de uma promessa. “Meu filho nasceu prematuro de seis meses, durou três dias na neonatal e faleceu em um domingo de Páscoa. Na segunda-feira, a empresa em que eu trabalhava me chamou, eu pensei que era para me dar os pêsames, um apoio, no entanto eles me chamaram para me demitir. De uma forma muito fria eles alegaram que a perda do meu filho seria um peso naquele momento porque eles não tinham tempo para essa recuperação que eu precisava. Era época de metas, campanhas, precisavam vender e faturar e eu não me encaixava mais naquele lugar. Ali eu vi que muitas vezes a gente é tratado como número e eu me afundei numa depressão profunda. Prometi que depois que me reerguesse ia ajudar outras pessoas para que não passassem pelo que eu passei".

Deu certo! Hoje o currículo delivery recebe pedidos de ajuda para emprego em todo o país, isso graças às redes sociais. Pelo WhatsApp, Kaká também recebe currículos. Em contrapartida, muitas empresas entram em contato com ele em busca de uma boa indicação.

Porém, o modo tradicional de entrega, Kaká faz questão de manter. E a inspiração é a filha de 11 anos, de quem tem o apoio incondicional.

O especialista em profissões digitais Douglas Gomides conhece o trabalho do Kaká há algum tempo e pontua uma realidade brasileira. "É sensacional num mundo em que inda tem gente que não tem acesso à internet, temos o Linkedin crescendo, mas boa parte da população ainda tem aquele currículo físico para entregar e nem sabe o que é Linkedin, o Kaká consegue chegar nessas pessoas que vivem em vulnerabilidade social”, afirma.

Foi fazendo parcerias que ele tem chegado lá. Andréa Rocha Terra é sócia em uma empresa de Recursos Humanos. Ela e Kaká fizeram um trato, Andréa divulga as vagas da empresa e ele envia os currículos e candidatos.

“Já contratei várias pessoas pelos currículos que ele me enviou. Acho a ideia muito boa, aproxima as pessoas que precisam de trabalho das vagas de emprego”, explica a empresária.

A Coordenadora Administrativa da Faculdade de Psicologia e Clínica em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Tamyris Brito Francisco, foi outra que estendeu a mão a quem está desempregado. Ela já fez duas contratações pelo delivery de currículos.

Ao lado do Kaká, renovou a esperança da Claudete Viega. Hoje Claudete segue firme e grata à ideia que fez duas pontas necessárias se conectarem.