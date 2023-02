Litoral de SP: com aparelho rastreador, 58º corpo é encontrado

Corpo de Bombeiros segue buscando vítimas nos escombros da destruição causada pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo (foto: Bruno Santos/Folhapress) Mais um corpo, de uma mulher, foi encontrado na tarde deste sábado (25/2) pelo Corpo de Bombeiros que participa das buscas às vítimas dos temporais em São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo. A vítima ainda não foi identificada, mas, com isso, a quantidade de mortos passou para 58. Os profissionais utilizaram um aparelho rastreador da Anatel que rastreia sinal de celular para localizar o corpo.

Esse é o terceiro corpo encontrado por meio dessa técnica desde o dia da tragédia. A vítima de hoje foi encontrada abaixo de quatro metros dos escombros, com a escavação, o aparelho detectou o celular e as equipes chegaram ao corpo.





Construção de moradias

A prefeitura de São Sebastião iniciou hoje os trabalhos de abertura do terreno particular de pouco mais de 10 mil metros quadrados que foi desapropriado pelo governo estadual com a justificativa de interesse social para a construção de moradias populares para as famílias desabrigadas.





As máquinas da Secretaria de Serviços Públicos (SESEP) estão no local desde ontem (24/2). O terreno desapropriado fica ao lado do bairro Vila Sahy, onde ocorreu o epicentro das mortes.





“Já tenho a autorização do proprietário para entrar e trabalhar de imediato. É uma área plana, uma área segura onde a CDHU vai construir residências para começar tirar pessoas de área de risco e dar moradia para quem perdeu”, disse o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, ao assinar o decreto que foi publicado neste sábado no Diário Oficial.