Chance de chuva ou área afetada? Fake news sobre previsão do tempo viraliza

Uma publicação viralizou na internet, esta semana, ao questionar os dados de porcentagem que aparecem na previsão do tempo. A postagem, de um perfil no twitter, pergunta se outros usuários da rede social sabiam que “40% de chuva não significa que tem 40% de chance que chova e, sim, que vai chover em 40% do território”. Depois do questionamento, diversas pessoas sentiram-se enganadas. Entretanto, a informação não é verdadeira.