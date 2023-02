Mãe é presa por deixar filha acorrentada em 'cela' por 20 anos, no Maranhão

Investigadores encontraram vítima acorrentada pelos pés e braços em uma cela improvisada (foto: Polícia Civil do Maranhão / Divulgação )

Uma mulher, que não teve a identidade informada, foi presa em flagrante por manter a filha, de 39 anos, presa em cativeiro por cerca de 20 anos, no povoado de Ricoa, próximo à cidade de Viana, no Maranhão. A detenção aconteceu nessa quinta-feira (9/2), após a Polícia Civil do estado receber informações sobre as condições às quais a vítima estava sendo mantida.