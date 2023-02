Canoa afunda e mulher morre em região turística da Bahia

(foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais) G1. Uma mulher morreu após o naufrágio da canoa em que ela estava embarcada. O fato aconteceu neste domingo (5), nas imediações de Morro de São Paulo, na cidade de Cairu. O local é um dos principais destinos turísticos da Bahia. As informações vêm do portal





Segundo a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia, a mulher e outras quatro pessoas estavam na canoa. Duas eram crianças. Os detalhes sobre a capacidade máxima da embarcação não foram divulgados.









Segundo informações da Capitania dos Portos, todos os ocupantes foram resgatados por outra embarcação que estava próxima ao local e encaminhados para a Santa Casa de Valença. No hospital, foi confirmado a morte de uma das mulheres que estava a bordo.





A Marinha do Brasil lamentou o fato e se solidarizou com os familiares e amigos da vítima. Ainda afirmou que um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas e responsabilidades dessa ocorrência.