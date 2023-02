Mega-Sena 2561: ninguém acerta seis números, e prêmio vai a R$ 160 milhões

Mega-Sena acumulou e chegou a R$ 160 milhões (foto: Agência Brasil)

Resgate do prêmio





Os prêmios da Mega-Sena podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98).





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, concurso 2561, sorteada na noite deste sábado (4/2) no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo. Com isso, o prêmio subiu de R$ 134 milhões para R$ 160 milhões na próxima quarta-feira (8/2).Confira os números: 19 - 22 - 37 - 44 - 51 - 56De acordo com a Caixa Econômica Federal, 393 apostas fizeram a quina e vão receber R$ 23.693,33 cada uma. Na faixa de quatro acertos são 19.908 premiados com 668,17.