Chacina em Pernambuco: uma criança e outras quatro pessoas são mortas

Pelo menos dois suspeitos já foram presos (foto: Foto: Reprodução/Redes Sociais) Pelo menos cinco pessoas foram assassinadas, entre elas uma criança de 2 anos, em uma chacina na noite desta quinta-feira (26). O crime aconteceu em São João, no Agreste de Pernambuco. As informações foram divulgadas pelo site G1.





Outras cinco pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, para receber atendimento. A chacina ocorreu em um ponto de venda de espetinhos.









As cinco pessoas assassinadas foram identificadas como:





Vinícius Ravelly Ferreira Cavalcante, de 27 anos: morreu no local da chacina;

Lucas Pereira Andrade, 23 anos: morreu no local da chacina;

Valderlan Vinícius Bezzera Alves, 27 anos: morreu no local da chacina;

Maria Sophia Gonçalves da Silva, de 2 anos: morreu no hospital;

Durval Roberto Pereira Neto, de 21 anos: morreu no hospital;





Sobre as vítimas que foram socorridas para o Hospital Regional Dom Moura, segundo a reportagem, um paciente, que não teve o nome divulgado, recebeu alta médica na manhã desta sexta-feira.





Outro ferido foi deslocado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. Trata-se de Wallison Pereira, de 27 anos, que foi baleado na cabeça e na perna. Ele deu entrada no hospital por volta da 1h da manhã, foi internado na unidade de trauma e tem quadro de saúde estável, segundo o HR.





Investigação e posicionamento das autoridades





A Polícia Civil, que investiga a motivação da chacina, informou que pelo menos quatro suspeitos já foram identificados, sendo que dois deles já foram preso. Eles não tiveram seus nomes divulgados.





Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, inicialmente, foi constatado que "a investida cirminosa seria motivada pela rixa entre grupos ligados ao tráfico de drogas".





O órgão, por meio de nota, ressalta que as polícias Civil, Militar e Científica estão trabalhando juntos nessa ocorrência. As investigações já estão sendo realizadas para prender os autores dos disparos. Após a conclusão dos trabalhos, serão disponibilizadas outras informações.





A prefeitura de São João também emitiu uma nota em que lamentou o crime na cidade e que haverá um reunião de emergência com a governadora Raquel Lyra (PSDB), para viabilização de uma intervenção na segurança pública do município.





Confira na íntegra a nota da prefeitura de São João:





NOTA OFICIAL





26 de Janeiro de 2023: Esta data ficará a partir de agora, marcada na história deste município, com o trágico episódio que impactou a vida de seus pacatos habitantes.

A terrível chacina que vitimou os jovens são-joanenses, que foram as novas vítimas de uma violência cada vez mais desenfreada, principalmente no interior do estado, e que neste dia ceifou vidas tão precoces.

Neste momento de dor e de consternação geral, o prefeito Wilson Lima e toda a equipe deste Governo, vem a público manifestar o mais profundo pesar e ofertar a solidariedade do Poder Público aos familiares de todas as vítimas, ao mesmo tempo em que informa estar se deslocando já na manhã desta sexta-feira (27/1) a Capital do estado, onde solicitará uma reunião de emergência com a Sra. Governadora Raquel Lyra para que possa ser viabilizada uma INTERVENÇÃO NA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como com os comandos dos órgãos de segurança para que assumam as investigações sobre este caso específico e possam tomar medidas severas contra a criminalidade, reprimindo com veemência os atos criminosos.

São João é lugar de paz! E nossa luta vai continuar para que esta paz, quebrada neste momento, retorne ao seio da nossa comunidade.