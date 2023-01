Caminhonete é destruída por raio e motorista escapa; físico explica

Físico explica como homem não se feriu em caso de caminhonete destruída por raio (foto: Reprodução/YouTube Rede ISTV)

Uma caminhonete ficou completamente destruída após ser atingida por um raio na BR-020, em Goiás. O veículo deu perda total, causando um prejuízo de mais de R$ 200 mil para o dono, segundo informações do G1. Uma caminhonete ficou completamente destruída após ser atingida por um raio na BR-020, em Goiás. O veículo deu perda total, causando um prejuízo de mais de R$ 200 mil para o dono, segundo informações do G1.





O incidente aconteceu na tarde da última sexta-feira (20/1), enquanto o motorista passava pela cidade de Posse, localizada no nordeste do estado. Josimar, mais conhecido como "Nego Bil", é o mecânico que atendeu o condutor. Ele informou que o raio atingiu a antena do veículo e depois passou para o interior do carro, causando um curto-circuito.





Leia: Defesa Civil de BH emite alerta para pancadas de chuva de até 40mm "O carro teve perda total e o seguro levou o veículo. É um caso raro. O raio atingiu a antena e passou para o sistema elétrico do carro, criou um curto-circuito, incendiou e derreteu o painel", explicou o mecânico.





Apesar do estrago, o motorista não se feriu e passa bem. Hilton Chaves, professor de física no Colégio Único Educacional, explica que o raio "percorre a carcaça do veículo e sai pela roda. As cargas elétricas que ficam na superfície do veículo só ofereceriam algum risco se por acaso ele tentasse sair do veículo. Enquanto ele estiver lá dentro nada acontece porque não vai haver a tensão elétrica."





Hilton ressalta que o curto-circuito foi provocado uma vez que o raio atingiu a antena do carro, conduzindo a carga elétrica para a parte interior do veículo. "Uma condição mais comum é quando as pessoas colidem com um poste e o fio de eletricidade cai e encosta na superfície do carro por algum motivo. A pessoa enquanto estiver dentro do veículo não está sujeita a voltagem e por esse motivo fica protegida", esclarece.





Nesse caso, o motorista deve permanecer dentro do veículo e ligar para o corpo de bombeiros informando que houve a colisão/contato com um poste ou fonte de eletricidade. Outro alerta é não deixar que outras pessoas se aproximem.





"O problema está nas cargas que ficam estáticas na superfície do veículo, gerando potencial elétrico. Se alguém encostar na lataria, ficará sujeita a voltagem e, por isso, será eletrocutada", finaliza.