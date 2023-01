Vídeo: jovem atropela padrasto após ele agredir a mãe dela

Um registro de câmeras de segurança flagrou o momento em que uma jovem invadiu a calçada com o carro e atropelou o padrasto duas vezes. O vídeo tem circulado na web e surpreendido os internautas.





O caso aconteceu no Portal Caiobá, em Campo Grande (MS).





Ela ainda desce do veículo e fala algo com a vítima, que não reage. Depois disso, a mulher entra no carro novamente e vai embora.

O homem está sentado na calçada quando é surpreendido pelo carro sendo jogado contra ele (foto: Reprodução/redes sociais)