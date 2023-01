Silas Malafaia publica vídeo para provar que não morreu

"Rapaz, como tem gente que deseja que eu morra, hein? Êta raça ruim, tô mais vivo do que nunca, Deus tá comigo", afirmou.

Malafaia é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e tem uma rotina ativa nas redes sociais, onde acumula milhões de seguidores. No fim de novembro, o pastor pediu para Bolsonaro convocar as Forças Armadas e "botar ordem" no Brasil.