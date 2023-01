Seja bem-vindo, 2023! Veja fotos da virada do ano no Brasil e no mundo

Fogos de artifício e muita festa para celebrar a chegada de 2023 (foto: AFP PHOTO)

Adeus, 2022. Bem-vindo, 2023! Como de costume, cidades do Brasil e do mundo celebraram a chegada do ano novo com fogos de artifício, música, festa e mensagens de paz, esperança, união, prosperidade e felicidade para os mais de 7,9 bilhões de habitantes do planeta Terra.









No exterior, os ingleses acompanharam um belíssimo espetáculo na roda gigante London Eye, no Centro de Londres, assim como os franceses na Avenue des Champs-Élysées, em Paris. Veja abaixo imagens da passagem de ano em várias partes do globo terrestre.