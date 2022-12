Quatro crianças são encontradas mortas dentro de casa em Alvorada, no RS

Os corpos foram encontrados em cômodos diferentes da casa da avó paterna. As crianças maiores teriam sido esfaqueadas e a menor asfixiada (foto: Divulgação/IGP)

Quatro crianças de 11, 8, 6 e 3 anos foram encontradas mortas na noite dessa terça-feira (13/12) em uma casa no Bairro Piratini, em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre.

Elas eram irmãs e haviam deixado a casa da mãe para passar o final de semana com o pai. Como os filhos não voltaram na segunda-feira (12), a mãe foi buscá-los e encontrou os corpos.

Os corpos foram encontrados em cômodos diferentes da casa da avó paterna. As crianças maiores teriam sido esfaqueadas e a menor asfixiada.

Além da polícia, que foi chamada por vizinhos, duas equipes do Departamento de Criminalística do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul estivera no local.

Os corpos foram encaminhados para procedimentos de identificação e necropsia no Departamento Médico-Legal.

Leia também: Menino de 4 anos é encontrado submerso em piscina de pousada

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados em junho, mostram que foram registradas 2.555 mortes violentas e intencionais contra crianças e adolescentes em 2021, contra 3.001 no ano anterior.

Entre as crianças de 0 a 11 anos, foram 248 mortes, com a maioria das vítimas sendo do sexo masculino (58,9%). Nesse grupo, a maior parte das ocorrências (43,9%) foi dentro do domicílio.