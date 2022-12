Quina 6012: apostador acerta cinco números e ganha R$ 13,6 milhões

Uma aposta de Várzea Grande, município de 290 mil habitantes em Mato Grosso, acertou os cinco números da Quina 6012, sorteada nesta quarta-feira (30/11), no Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo. O ganhador marcou as dezenas 20 - 23 - 29 - 39 - 54 e receberá R$ 13.633.587,02.

De acordo com a Caixa, 95 jogadores cravaram quatro números e vão receber R$ 6.404,53. O banco também pagará R$ 80,59 a 7.190 acertadores de três dezenas e R$ 3,07 a 188.228 apostas na faixa de dois números.

O próximo concurso da Quina, número 6013, será nesta quinta-feira (1/12). O prêmio é de R$ 700 mil.

Para participar, o apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80 e torce para que cinco sejam sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos. Os jogos são realizados nas casas lotéricas e nos canais eletrônicos da Caixa.

Segundo a instituição bancária, a chance de um bilhete com cinco dezenas ganhar sozinho o prêmio principal é de 1 em 24.040.016. Caso o participante registre 15 números, ao custo de R$ 6 mil, a perspectiva é de 1 em 8.005.

5 números - R$ 2,00 - 1 em 24.040.016





6 números - R$ 12,00 - 1 em 4.006.669



7 números - R$ 42,00 - 1 em 1.144.763



8 números - R$ 112,00 - 1 em 429.286



9 números - R$ 252,00 - 1 em 190.794



10 números - R$ 504,00 - 1 em 95.396



11 números - R$ 924,00 - 1 em 52.035



12 números - R$ 1.584,00 - 1 em 30.354



13 números - R$ 2.574,00 - 1 em 18.679



14 números - R$ 4.004,00 - 1 em 12.008



15 números - R$ 6.006,00 - 1 em 8.005



