Brasil e Portugal: TAP cancela 360 voos dos dias 8 e 9 de dezembro

A informação foi divulgada pelo Blog do Vicente, do Correio Braziliense.





Segundo a presidente da TAP, Christine Ourmières-Widener, o sindicato que representa os funcionários de cabine, pilotos e comissários, manteve a assembleia que avaliará a paralisação para 6 de dezembro, dois dias antes da greve. Portanto, segundo ela, qualquer que seja a decisão dos empregados, a empresa não tem como esperar para montar uma estrutura alternativa, por causa de sua dimensão.

”Será tarde para fazer algo devidamente organizado. Por isso, tomamos a decisão de cancelar 360 voos, nos dias 8 e 9 de dezembro”, afirmou a executiva em entrevista. A TAP está negociando com companhias parceiras uma forma de acomodar os passageiros, mas não está sendo uma tarefa fácil, uma vez que o mercado ainda não voltou, por completo, aos níveis pre-pandemia em termos de oferta de assentos.





A TAP avisou que os passageiros podem remarcar os voos entre 28 de novembro e 19 de dezembro, sem custos. A partir daí haverá cobrança de taxas extras. Os clientes, porém, terão de se submeter a testes de paciência, pois a mudança de voos deverá ser feita por meio do call center da companhia, que é péssimo, segundo o jornalista do Correio. Quem comprou bilhetes por meio de agências de viagens devem procurar as empresas.

Palavra de advogada

De acordo com a advogada Luciana Atheniense, especialista em Direito no Turismo, a greve de funcionários nos aeroportos não exime responsabilidade da companhia aérea para com o cliente.