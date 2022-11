Técnica de enfermagem denuncia colega por caneca de Ku Klux Klan

Por Luísa Mariana Moura*





O utensílio usado tinha como dizeres "Sou da cuscuz Klan" (foto: Reprodução/Sindsprev-RJ) Uma técnica de enfermagem denunciou uma colega de trabalho por usar uma caneca com um símbolo racista, em referência ao grupo supremacista branco americano Ku Klux Klan (KKK), no Hospital dos Servidores, na Saúde, Centro do Rio de Janeiro.









A denunciante Rosana Rezende, teria tentado conversar com a colega sobre o assunto, mas sem sucesso no diálogo com Marília levou o caso para a chefia e para a Ouvidoria do Hospital, que não tomaram medidas para impedir que Marília continuasse usando a caneca. A chefia teria considerado que se tratava de "liberdade de expressão".

"Me sinto ferida na minha existência como mulher negra, como ser humano, porque uma organização supremacista branca, que foi criada com o objetivo de extermínio de pessoas. Então, a gente não pode normalizar essa situação" disse a técnica de enfermagem.





Segundo o Portal G1, Rosana entrou em contato com o sindicato, que a ajudou a levar o caso até a direção do hospital. "Nós falamos para a divisão de enfermagem do hospital que isso é crime, que propagar, divulgar símbolos racistas é crime, e nós vamos para a delegacia, vamos registrar", afirma Oswaldo Mendes, diretor do Sindisprev/RJ.





Ao Correio, Hospital Federal dos Servidores do Estado, que fica no bairro da Saúde, na capital fluminense, se pronunciou sobre o ocorrido. Segundo a instituição, o caso será apurado. Leia a nota na íntegra: "A Direção do Hospital Federal dos Servidores do Estado informa que está apurando o caso e enfatiza que não compactua com qualquer tipo de manifestação racista ou que atente contra os direitos humanos."





*Estagiária sob supervisão de Thays Martins e Ronayre Nunes