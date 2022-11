Lotofácil 2653, Quina 5989 e outras loterias: números sorteados (1/11)

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo (foto: Reprodução/Youtube/Caixa)

Confira as loterias desta terça-feira (1/11)

Lotofácil 2653 - R$ 1,5 milhão

Quina 5989 - R$ 1,3 milhão

Timemania 1855 - R$ 5,4 milhões

Dupla Sena 2438 - R$ 1,6 milhão

Dia de Sorte 676 - R$ 150 mil

A Caixa sorteia nesta terça-feira (1/11), às 20h, os concursos Lotofácil 2653, Quina 5989, Timemania 1855, Dupla Sena 2438 e Dia de Sorte 676.O evento acontece no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo, no vídeo abaixo. Oatualizará todos os resultados em tempo real!Ganha o prêmio máximo aquele que acertar 15 números de 01 a 25.Confira as dezenas:A quantia sairá para o apostador único que cravar cinco números de 01 a 80.Confira as dezenas:Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".Confira as dezenas:Time do coração:O apostador marca de 6 a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios.Confira as dezenas:O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.Confira as dezenas:Mês da sorte: