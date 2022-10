Varíola dos macacos: Brasil se torna país com mais óbitos pela doença

Por: Taína Andrade - Correio Braziliense





A primeira morte anunciada no Brasil ocorreu em julho, em Minas (foto: Pixabay/Reprodução)

O Ministério da Saúde registrou, nesta terça-feira (25/10), a oitava morte por varíola dos macacos, em Minas Gerais. Com isso, o Brasil se tornou o país com mais óbitos pela doença, ultrapassando a Nigéria, nação que listava a maior quantidade de vítimas em escala mundial. Ao todo, o estado do Sudeste contabiliza 545 casos confirmados e 355 suspeitos.

A primeira morte anunciada no Brasil ocorreu em julho, também no estado mineiro. O homem tinha 41 anos, era natural de Uberlândia, mas estava internado no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. Possuía comorbidades, tratava de um câncer no sistema linfático e estava com o sistema imunológico fraco. A monkeypox fez com que o quadro piorasse.

De acordo com o ministério, no país há 9.026 casos confirmados e 4.765 suspeitos. São Paulo tem sido o epicentro da doença, com 4.014 casos. Isso coloca o Brasil em segundo lugar no número de infecções, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 27 mil casos.