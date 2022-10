PM preende criminosos que fizeram arrastão em loja de motos em SP

Concessionária de motos foi alvo de arrastão em São Paulo (foto: Folhapress)

Um grupo de criminosos saqueou uma concessionária de motos no início da madrugada deste sábado (15) na região do Campo Belo, na zona sul de São Paulo. A polícia prendeu quatro pessoas de 18 anos e apreendeu nove adolescentes que participaram da ação.



Foram levadas sete motos, todas da marca Yamaha, além de capacetes e jaquetas. Até a tarde deste sábado, cinco veículos tinham sido recuperados pela Polícia Militar, além de seis capacetes, três jaquetas e dois baús de transporte de carga.



Um segurança disse à Polícia Civil ter visto por volta da 1h um grupo de jovens carregando paus e ferros pela avenida Washington Luis, mesma rua da concessionária.



Duas câmeras de monitoramento registraram o momento no qual os criminosos arrombam o portão de acesso e entram no estabelecimento.



Segundo os registros, dois homens com tocas de moletom cobrindo a cabeça entraram primeiro na loja por uma fresta aberta no portão. Lá dentro, acionaram o dispositivo de abertura do estabelecimento, permitindo a entrada do restante do grupo.



Ao menos 16 pessoas entraram na concessionária. Toda a ação dura pouco mais de dois minutos.



As imagens mostram que alguns suspeitos não conseguiram ligar os veículos e empurraram as motos para fora.



Ao perceber a movimentação, vizinhos acionaram a polícia. PMs que faziam ronda pelo bairro chegaram a cruzar com algumas das motos roubadas e abordaram os suspeitos.



Em um dos casos, um dupla que estava em uma das motos tentou fugir a pé pela avenida Interlagos e foi perseguida pelos policiais. O adolescente de 17 anos que conduzia o veículo foi apreendido, e o homem que ia na garupa, que tem 18 anos, foi preso.



De acordo com o boletim de ocorrência, ambos afirmaram que estavam em um baile funk nas redondezas.



Os adultos presos foram indiciados em flagrante por furto e corrupção de menores, enquanto os adolescentes foram encaminhados à Fundação Casa. A reportagem não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.