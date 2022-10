Codornas nascem em mercado no Piauí, e vídeo surpreende internet

Ovos fecundados podem ser consumidos desde que não tenham estímulo para incubação com temperaturas altas (foto: Reprodução/Twitter)



Adriano Oliveira*

O vídeo de codornas nascendo na prateleira de um mercado no Piauí surpreendeu a internet nesta quinta-feira (13/10). Usuários do Twitter ficaram chocados com o caso atípico que aconteceu na cidade de Campo Maior.



%uD83D%uDEA8VEJA: Codornas nascem em prateleira de mercado no Piauí por conta do calor de 40°C e surpreendem gerente. pic.twitter.com/QdKJQnWo6O %u2014 CHOQUEI (@choquei) October 13, 2022



Em entrevista ao G1, o gerente Fábio Gomes disse que um de seus funcionários o chamou após ouvir um barulho na prateleira. Foi quando se depararam com algumas coisas se mexendo dentro da cartela de ovos.



Ao abrir a cartela, os dois perceberam que o barulho era na verdade de quatro filhotes de codorna nascendo.

Devido ao calor, de 37º C, os ovos que seriam comercializados acabaram eclodindo e deram vida às pequenas aves, que morreram logo em sequência.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata