Mineira condenada por torturar menor de idade é presa em Portugal

Condenada pelo crime de tortura contra uma menor de idade, uma mulher de 41 anos, natural de Belo Horizonte, foi localizada na manhã desta sexta-feira (7/10) no Sul de Portugal pela Polícia Federal.Ela foi presa após uma investigação conjunta da PF com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do país europeu.