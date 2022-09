Preso agente da PRF por pagar jovens para fazer vídeos pornográficos

O agente da PRF foi preso na última quinta-feira (22) (foto: PRF/Reprodução)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na última quinta-feira (22/9) um agente da Polícia Rodoviária Federal suspeito de pagar jovens para fazer vídeos pornográficos. Segundo a PCRJ, o agente, de 35 anos, atraía adolescentes com perfis falsos criados em redes sociais. As cenas eram usadas para consumo próprio.

Ainda de acordo com a PCRJ, após o primeiro contato com as vítimas e caso aceitassem, ele revelava a verdadeira identidade e passava a se comunicar com os adolescentes por um aplicativo de mensagens.

Além dos vídeos, ele também buscava e pedia às vítimas que o ajudassem a procurar “meninas mais dispostas” a enviar vídeos e receber dinheiro por meio de transferências bancárias.

Juntamente com a prisão, foi emitido um mandado de busca e apreensão. Foram levados pela polícia o celular com as conversas e comprovantes bancários. O material em vídeo foi encaminhado para a perícia.

A reportagem do Estado de Minas buscou esclarecimento da PRF, mas ainda não recebeu retorno.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen