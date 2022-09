Mulher morre 11 dias depois de ter tumor de 46kg removido, no RJ

Morreu nesta segunda-feira (12) a mulher de 45 anos que teve retirado um tumor de 46kg em um hospital em Itaperuna (RJ), apenas 11 dias após a realização do procedimento. Era esperado que ela tivesse alta do CTI (Centro de Tratamento Intensivo), para seguir recuperação em um quarto, mas a mineira teve uma parada cardiorrespiratória.

Mulher convivia com o tumor havia cinco anos

"Infelizmente ela não resistiu. A paciente estava evoluindo de maneira muito satisfatória ao procedimento, entretanto, em virtude de uma parada cardiorrespiratória na tarde deste domingo, veio a falecer", disse ao UOL Glaucio Boechat, médico-cirurgião, que operou a paciente de emergência para a retirada do tumor gigante.A paciente é natural de Minas Gerais, mas morava em Itaperuna. Com 1,52 m de altura, a mulher pesava 150 kg e convivia com o tumor havia cinco anos, segundo o médico.