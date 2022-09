Hino nacional cantado por indígenas divide internet

Uma versão do hino nacional brasileiro cantado por idiomas indígenas viraliza no Twitter (foto: Reprodução/Redes Sociais ) Uma versão do hino nacional brasileiro cantado por idiomas indígenas viraliza no Twitter e causa conflito entre os usuários da rede social. Na publicação original, a legenda do jornalista Tom Phillips, correspondente do The Guardian, declara que é “impossível imaginar uma versão mais linda”, mas outros perfis discordam e relembram o período da colonização.





Foi a partir de uma repostagem da escritora e também jornalista Lívia Lamblet que o conteúdo, publicado inicialmente pelo inglês Tom Phillips, se espalhou. A publicação conta com mais de 560 mil visualizações e 39,1 mil curtidas, entretanto, as opiniões nos comentários se dividiram.





O Hino Nacional Brasileiro cantado em idiomas indígenas é o vídeo mais bonito que você vai ver esta semana.

Assim como Tom, Lívia descreve o vídeo como o "mais bonito” da semana, mas outros perfis se indignaram com a versão, alegando insensibilidade ao colocar os povos indígenas que foram oprimidos no período colonial para reproduzir o hino dos colonizadores.





"Não faz o menor sentido essa campanha com hino nacional cantado por povos originários. Se era sobre a voz da Amazônia, que fossem músicas indígenas e não música de colonizador”, questiona um perfil.





não faz o menor sentido essa campanha com hino nacional cantado por povos originários...se era sobre a voz da amazônia que fossem músicas indígenas e não música de colonizador...







Outro usuário apoia o discurso, afirmando que, para ele, a versão não faz sentido e cita o trecho do hino onde é cantado “Paz no futuro e GLÓRIA NO PASSADO” para atestar seu ponto de vista.





Zero sentindo colocar os povos indígenas que foram massacrados pelos colonizadores e sofrem até hoje para cantar a musica que a letra literalmente é:

E diga o verde-louro dessa flâmula

Paz no futuro e GLÓRIA NO PASSADO .





A jornalista contra-argumenta as considerações dos usuários, afirmando que o conteúdo se trata de uma “ressignificação”.





“Várias pessoas questionaram o hino cantado em línguas indígenas. Entretanto, o Brasil é um país que tem por projeto eliminar a população não branca. Utilizar a melodia para mostrar que eles também vivem aqui é um puta ato de resistência.”, justifica Lívia Lamblet.





A beleza da arte é a ressignificação.



Várias pessoas questionaram o hino cantado em línguas indígenas.



Entretanto, o Brasil é um país que tem por projeto eliminar a população não branca.



Utilizar a melodia para mostrar que eles também vivem aqui é um puta ato de resistência.

Dia da Amazônia

O vídeo foi produzido originalmente pelo grupo ativista Gabinete dos Bichos para celebrar o Dia da Amazônia — 5 de setembro — com o objetivo de alertar sobre os riscos da degradação na floresta.