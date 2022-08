Paula Fernandes estava dirigindo no momento em seu veículo foi atingido por outro automóvel (foto: Instagram/Reprodução)

Paula Fernandes relatou em rede social o acidente de carro gravíssimo que sofreu no sábado (27/08) na rodovia Castelo Branco em São Paulo.



A cantora mineira postou foto do veículo danificado e escreveu um texto emocionante sobre a batida na qual ela e o namorado se envolveram. "Eu não sei bem como eu tô.. Eu só sei que eu tô viva e sei que ontem eu renasci. Esta imagem chocante representa o dia mais difícil da minha vida, em que achei que seria o nosso fim", relatou Paula.

O acidente aconteceu um dia antes do aniversário da cantora. Ela agradeceu a Deus o acidente não ter tido um resultado trágico. "Hoje é meu aniversário e Deus me deu de presente a oportunidade de continuar viva! É um recomeço!"

Paula contou que ela e o namorado, Rony, voltavam do interior de São Paulo, quando foram atingidos por um outro veículo. "Eu estava dirigindo, quando um carro desgovernado bateu na nossa traseira. Perdi o controle da direção com a batida, nosso carro capotou algumas vezes e se arrastou no asfalto até parar", descreveu o momento de pânico.

A cantora revelou que ainda está em estado de choque. "A cena se repete como filme, sinto taquicardia e medo quando lembro. Foi muito difícil dormir esta noite. Mas a coisa mais importante neste momento é que nós renascemos. Somos gratos por termos sobrevivido a esse acidente", escreveu.





Ela destacou que o dia 27 de agosto de 2022 é a data de seu renascimento. "Dia em que renasci para uma vida mais feliz, mais plena, mais leve e cheia de gratidão. Eu quero estar mais com quem eu amo e fazer dos meus próximos dias os melhores da minha vida. A gente é finito (sic). Temos que aproveitar nosso tempo aqui", escreveu. Ela também agradeceu as mensagens de afeto e carinho pelo dia do aniversário.