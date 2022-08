Varíola dos Macacos: Anvisa aprova uso de vacina e medicamento

A entidade concedeu aprovação após analisar os dados da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e da Agência Americana (FDA). (foto: ALAIN JOCARD / POOL / AFP)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta sexta-feira (26) a aprovação de uso da vacina contra a varíola dos macacos, além do medicamento chamado Tecovirimat.

A vacina é a Jynneos/Imvanex, da empresa Bavarian Nordic A/S, fabricada na Alemanha e Dinamarca, indicada para adultos de 18 anos ou mais. O Ministério da Saúde poderá importar o medicamento com dispensa de registro de duração de seis meses, podendo a liberação ser revogada pela Anvisa antes do prazo, se necessário.Já Tecovirimat 200mg é um o medicamento indicado para o tratamento de doenças causadas por Ortopoxvírus em adultos, adolescentes e crianças com peso mínimo de 13 kg.

A entidade concedeu aprovação após analisar os dados da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e da Agência Americana (FDA). O produto a ser importado é o mesmo autorizado nos EUA para a empresa SIGA Technologies, fabricado pela Catalent Pharma Solutions localizada em Winchester, Kentucky, Estados Unidos da América.



