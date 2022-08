Mega-Sena: mineiros acertam 5 números e recebem bolada

Mineiros ficam no quase ao acertarem cinco números na Mega (foto: Agência Brasil)

Onze apostas de Minas Gerais acertaram cinco números na Mega-Sena 2512, sorteada neste sábado (20/8) pela Caixa Econômica Federal.









As dezenas apuradas nesta noite foram 07 - 10 - 34 - 47 - 49 - 52. Como ninguém cravou os seis números, o prêmio principal subiu de R$ 7,5milhões para R$ 14 milhões.





Próximo concurso









Os jogos são feitos nas casas lotéricas ou pela internet, por meio do site e aplicativo Loterias Caixa.





O pagamento on-line é efetuado via cartão de crédito, com combos de apostas a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00.





Preço e probabilidade





A aposta mínima, com seis números, custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.









Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade

* 6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860





* 7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980





* 8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995





* 10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399





* 11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363





* 12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182





* 13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175





* 14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671





* 15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003





Resgate do prêmio





Os prêmios da Mega-Sena podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores acima de R$ 1.903,98 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade com CPF e recibo de aposta.





Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.





Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor máximo de R$ 1.903,98.





Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.





Os ganhadores são de Belo Horizonte, Bocaiuva, Brasília de Minas, Cristais (3), Lagoa Santa (2), Paracatu, Sete Lagoas e Uberlândia. Cada um receberá R$ 31.030,62O valor aumenta na medida em que mais números são marcados no volante, assim como a perspectiva de o apostador faturar o prêmio máximo. Podem ser escolhidas até 15 dezenas ao preço de R$ 22.522,50.9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998