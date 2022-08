'Meu urubu não é meu animal de estimação, é meu filho'

Israel Mendes sempre sonhou em cruzar os céus do nordeste brasileiro em seu parapente ao lado de uma ave de rapina. Graças a um encontro casual com um filhote de urubu órfão encontrado em uma lixeira, seu sonho se tornou realidade.

Assim como os parapentes, os pássaros usam térmicas — correntes espirais ascendentes de ar quente — para ganhar altura e planar longas distâncias.

Agora, Mendes é quase inseparável de seu novo companheiro, que ele chegou a acreditar que não sobreviveria.

Um ninho perdido e um 'filho' ganho

O ecoguia Israel Mendes e Urú, o urubu, formaram uma amizade improvável (foto: Arquivo pessoal/Israel Mendes)

Em dezembro de 2021, o guia do ecoturismo que mora próximo à serra da Aratanha, na região metropolitana de Fortaleza, foi contatado pelo Instituto Pró-Silvestre.

A ONG de bem-estar animal tinha um problema: um filhote de urubu macho havia sido encontrado em uma lixeira e os esforços para localizar seu ninho falharam. Isso significava que o jovem pássaro morreria se fosse deixado por conta própria.

Ele precisava urgentemente de um cuidador humano.

Abutres e outras aves de rapina podem usar correntes de ar quente para voar alto com pouco esforço (foto: Getty Images)

Mendes, que mora perto de uma reserva natural nas montanhas, estaria disposto a adotar o filhote?

"A primeira vez que o vi, ele parecia em um estado tão ruim que pensei que ele não sobreviveria", disse Mendes, de 35 anos, à BBC.

"Então eu o adotei, o que incluiu um processo legal e fiscalização das autoridades ambientais brasileiras. Eles achavam que quando o pássaro crescesse, ele teria muito espaço para passear."

Urú tinha apenas seis dias quando foi encontrado em uma lixeira (foto: Arquivo pessoal/Israel Mendes)

Sete meses depois, homem e pássaro voaram juntos várias vezes, resultado de uma incrível história de ligação humano-animal.

Aulas de vôo e sustos

Mendes fez mais do que só alimentar e cuidar da ave, que ele chamou de Urú. Ele ensinou o animal a voar.

"Os peixes nascem sabendo nadar, mas os pássaros precisam criar penas e desenvolver sua estrutura óssea antes de voar. Além disso, embora voar seja instintivo para eles, os pássaros precisam de incentivo para decolar", explica Mendes.

Urú adora voar junto com paragliders (foto: Arquivo pessoal/Israel Mendes)

Urú, no entanto, não tinha pai ou mãe para empurrá-lo para fora do ninho e bater as suas asas para evitar uma queda desagradável. O urubu precisou confiar em seu tutor humano, que o levou a um ponto mais alto e o encorajou a alçar voo.

"Eu levava o Urú ao ponto de decolagem de parapente para que ele sentisse o vento e começasse a entender que foi feito para voar", diz Mendes.

As aulas incluíam passeios de parapente onde ele carregava Urú em uma cesta especialmente adaptada. Após quatro meses, chegou a hora de um teste mais longo e mais alto.

Mendes ensinou Urú a voar, levando-o a lugares cada vez mais altos (foto: Arquivo pessoal/Israel Mendes)

Quando voava a 400 metros de altitude, Mendes abriu a porta do cesto.

"Ele já estava voando por conta própria e fazendo algum 'reconhecimento'. Eu sabia que não o estava colocando em perigo."

Depois de alguns minutos, o Urú decolou, mas foi imediatamente atacado por abutres adultos próximos.

"Descobri que os urubus podem ser bastante territoriais", diz Mendes.

"Eles assustaram o Urú e ele desapareceu por quatro dias. Fiquei arrasado e muito preocupado com ele", diz Mendes.

Para rastrear o pássaro, ele recorreu às redes sociais.

Ele conseguiu encontrar Urú depois que membros de uma tribo indígena local, os Pitaguary, postaram no WhatsApp sobre um "urubu curioso" perto deles.

"Foi um alívio encontrar o Urú. Quando o peguei, ele beliscou meu braço com o bico", lembra Mendes.

Urú vive no quintal de Mendes (foto: Arquivo pessoal/Israel Mendes)

"Eu ainda não entendi se ele estava com fome ou só com raiva de mim."

Hoje em dia Urú não se perde mais. Na verdade, o urubu é às vezes carente demais.

Mendes diz que o Urú costuma segui-lo "como um cachorro" quando vai trabalhar ou encontrar amigos, obrigando-o a recorrer a truques.

"Às vezes tento distraí-lo com um pedaço de carne e depois saio sem fazer barulho, mas logo percebo a sombra de um pássaro na pista quando estou na minha moto", diz ele com um sorriso.

De acordo com Karine Montenegro, diretora do Instituto Pró-Silvestre, esse tipo de comportamento não é muito comum entre urubus resgatados e pessoas, mesmo que essas aves às vezes se apeguem a humanos como se fossem filhotes deles.

"De alguma forma, o Urú teve uma ligação muito forte com Israel, o que significa que o pássaro pensa que Israel é seu pai", disse ela à BBC.

"Já tivemos outros casos de adoções de urubus e em todos eles a ave manteve uma relação muito mais distante, às vezes mal reconhecendo o hospedeiro humano e apenas passando por ali para comer", diz Montenegro.

Pegando outras caronas

O problema com esse tipo de ligação é que os especialistas em animais ainda não sabem se esse processo é reversível — o que significa que Urú e Mendes podem estar, como Montenegro acredita, "unidos para toda vida".

O novo "pai" do urubu não parece se importar. Mendes chama Urú de "filho", inclusive na conta que criou para a ave no Instagram, que tem mais de 23 mil seguidores.

"Urú e meu cachorro Marley são meus únicos filhos", brinca Mendes.

Mais recentemente, o urubu tem se mostrado confiante o suficiente para voar ao lado de alguns colegas de Mendes, o que levantou algumas preocupações com Montenegro, especialmente depois que viralizaram vídeos de Urú pousando em outro parapente.

"Eu já aconselhei Israel a ter muito cuidado com Urú, pois não sabemos se todos os humanos que se aproximam dele têm boas intenções", disse ela.

Em muitas culturas, os urubus têm má reputação e são retratados como animais ameaçadores. Na realidade, eles são trituradores naturais de resíduos: necrófagos que se alimentam da carne em decomposição de animais mortos e que protegem as pessoas de doenças transmitidas por carne podre.

Os urubus têm uma reputação injusta como aves agressivas quando, na realidade, os humanos é que são um perigo para eles (foto: Getty Images)

Mas as aves de rapina têm muito mais a temer das pessoas do que o contrário. A ONG Birdlife International diz que 14 das 22 espécies de urubu em todo o mundo estão ameaçadas de extinção.

Um dos maiores fatores de diminuição da população é o envenenamento, principalmente acidental, porque os urubus alimentados com carcaças de gado tratadas com medicamentos como anti-inflamatórios são perigosos para outros animais.

Mendes chama Urú de seu filho (foto: Arquivo pessoal/Israel Mendes)

'Eu nunca vou explorá-lo'

Outro perigo para as aves de rapina é a exploração, como a polêmica prática do "parahawking", em que as aves de rapina são treinadas para guiar os parapentes às melhores correntes ao seu redor.

Nos últimos anos, essa prática tornou-se comum em alguns países — o que despertou preocupações sobre o tratamento das aves.

Mas Mendes diz que sua relação com o urubu, que ele cria desde filhote, é bem diferente. "O Urú vive solto no meu quintal e só entra em casa quando quer dormir perto de mim."

"Eu nunca vou explorá-lo", diz. "O Urú não é meu animal de estimação. Ele é meu filho."

